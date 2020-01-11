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В Евпатории неизвестные разрушили памятник Ленину


11.1.2020 17:12
В Евпатории неизвестные разрушили памятник ЛенинуФото: vk.com

Администрация Евпатории проводит проверку в связи с несанкционированным сносом памятника Владимиру Ленину.

Как передает агентство "Интерфакс-Юг", ЧП случилось в одном из местных парков, предположительно, в новогодние праздники.

По словам главы городской администрации Романа Тихончука, власти разрешения на снос памятника никому не выдавали. Поэтому проводится проверка в целях выяснения всех обстоятельств случившегося.

Тихончук пояснил, что территория парка им. Ивана Франко является запущенной. Находившийся там монумент представлял собой мини-копию неосуществленного проекта Дворца Советов. Предполагалось, что на вершине этого здания в Москве будет установлена скульптура Ленина. Памятник также был заброшенным, отметил глава местной администрации.

Кроме того, юридически наличие какого-либо памятника в этом парке вообще не было оформлено, добавил Тихончук.

Проверка была начата после того, как в соцсетях в первых числах года начали распространяться фото разрушенного памятника. Вскоре коммунисты подали обращение в прокуратуру по данному поводу. Однако представители местного отделения КПРФ затруднились дать оценку культурно-исторической ценности памятник и его состояния.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 260

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