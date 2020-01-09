|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Ростовом на ребенка напала бешеная куница
9.1.2020 23:08
Фото: vk.com
Животное, напавшее на его дочь, убил оказавшийся рядом отец. В настоящее время мужчина и ребенок находятся в больнице, где им оказывают помощь и предпринимают профилактические меры, чтобы предотвратить заражение бешенством, передает пресс-служба областной станции по борьбе с болезнями животных.
ЧП случилось в хуторе Караичев Обливского района, где на семилетнюю девочку напала куница. Животное бросилось на ребенка, гулявшего на окраине хутора. Находившийся рядом отец поспешил защитить дочь и убил хищника.
После того, как стали известны результаты экспертизы, ветеринарные врачи района уже провели в очаге заболевания дезинфекцию в полном объеме, включая вакцинацию от бешенства всех животных указанного хутора.
В ближайшее время в пределах населенного пункта, где было зафиксировано заражение животного бешенством, будет объявлен карантин.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|