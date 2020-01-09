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В Бразилии совершено покушение на мэра города Имбуйя


9.1.2020 21:32
В Бразилии совершено покушение на мэра города ИмбуйяФото: hapka.info

Стрелявший в Жуау Швамбаха пытался покончить с собой после того, как совершил покушение, передает ТАСС.

Полиция приступила к работе, устанавливая личность и мотивы нападавшего.

Жертвой покушения стал мэр города Имбуйя, расположенного в штате Санта-Катарина на юге страны. В прошлом Жуау Швамбах также становился вице-мэром и местным депутатом. Пост градоначальника он занимал после выборов, состоявшихся в 2016 году.

Как передает информационный портал G1, убийца ждал Швамбаха на парковке у мэрии. Увидев градоначальника, преступник выстрелил в него не менее двух раз, а потом пытался покончить с собой. Сведений о том, что могло стать мотивом нападения, пока не поступало.

С конца декабря инцидент стал уже третьим убийством главы городского образования в Бразилии. Как напоминает портал, аналогичные преступления ранее были зафиксированы в штатах Сан-Паулу и Сеара. Полиция продолжает расследование.

Первый тур очередных муниципальных выборов, по итогам которых будет избрано новое местное руководство и обновлены городские советы депутатов состоится в Бразилии 4 октября.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 257

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