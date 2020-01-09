Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Омске школьницу подозревают в жестоком убийстве матери

9.1.2020 17:31

Фото: v-moldove.ru



Убийство, по факту которого следователи возбудили уголовное дело, произошло в ночь на 31 декабря 2019 года.



По версии правоохранителей, 43-летняя женщина незадолго до гибели повздорила со своей дочкой.



Преступление было совершено с особой жестокостью, информирует пресс-служба регионального СУ СКР. Помимо 15-летней дочери погибшей женщины в причастности к убийству подозревают 18-летнего друга девушки.



Причиной смерти стали множественные ножевые удары, которые наносили подростки. Кроме того, дочь несколько раз стукнула мать по голове молотком. Во время ЧП потерпевшая смогла дозвониться до подруги, та сразу же вызвала скорую помощь.



Несмотря на все усилия медиков женщина скончалась в больнице. Оба подозреваемых уже задержаны, суд вынес решение об их аресте.



В местных СМИ распространились сообщения о том, что семейная ссора произошла, когда мать вернулась с работы. Женщина начала ругаться, увидев дочь-подростка в постели с молодым человеком. В ответ пара на нее напала.



Автор: Злата Богатова

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