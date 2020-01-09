|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Чукотский оленевод выжил в тундре после 16 дней без еды
9.1.2020 15:03
Фото: dailymail.co.uk
Поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, более двух недель назад из-за сильной метели заблудившегося в тундре.
Житель Чукотки все это время провел в случайно найденной избушке, отапливая ее при помощи подручных материалов.
Как рассказали в администрации городского округа Эгвекинот, оленевод в конце декабря выехал в село Рыркайпий и попал в сильную метель. Сбившись с пути в 30-градусные морозы, он чудом нашел избушку, в которой и смог спастись.
В поисках местного жителя участвовали несколько групп, привлекался вертолет. В результате оленевод был найден на расстоянии около 200 км от места назначения.
По словам чиновников, после 16 дней без еды мужчина истощен. Однако его состояние не вызвало опасений у медиков. В ближайшее время оленевод вернется домой, где его с прошлого года очень ждут жена и дети.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|