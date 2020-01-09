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Чукотский оленевод выжил в тундре после 16 дней без еды


9.1.2020 15:03
Чукотский оленевод выжил в тундре после 16 дней без едыФото: dailymail.co.uk

Поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, более двух недель назад из-за сильной метели заблудившегося в тундре.

Житель Чукотки все это время провел в случайно найденной избушке, отапливая ее при помощи подручных материалов.

Как рассказали в администрации городского округа Эгвекинот, оленевод в конце декабря выехал в село Рыркайпий и попал в сильную метель. Сбившись с пути в 30-градусные морозы, он чудом нашел избушку, в которой и смог спастись.

В поисках местного жителя участвовали несколько групп, привлекался вертолет. В результате оленевод был найден на расстоянии около 200 км от места назначения.

По словам чиновников, после 16 дней без еды мужчина истощен. Однако его состояние не вызвало опасений у медиков. В ближайшее время оленевод вернется домой, где его с прошлого года очень ждут жена и дети.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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