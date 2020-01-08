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Президент Эстонии не захотела принять подаренное на юбилей крымское вино


8.1.2020 15:35
Президент Эстонии не захотела принять подаренное на юбилей крымское виноФото: vlasteneckenoviny.cz

Канцелярия президента Эстонии Керсти Кальюлайд возвратила российским дипломатам бутылку крымского шампанского, которую посольство РФ преподнесло в подарок на 50-летие главы государства.

О случившемся рассказывает Eesti Ekspress.

Эстонский лидер Керсти Кальюлайд отмечала свое 50-летие 30 декабря 2019 года. Российское посольство в этом балтийском государстве направило главе страны цветы, шоколад и бутылку шампанского, произведенного в Крыму.

Как стало известно позже, президент приняла цветы и шоколад, но вино ее канцелярия вернула дипломатам.

Ранее Кальюлайд, занимающая пост президента Эстонии с 10 октября 2016 года, не раз высказывалась о необходимости продления антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Кроме того, она называла угрозой эстонскому языку и культуре преподавание на русском языке в школах этого прибалтийского государства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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