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Кальюлайд: Русскоязычное школьное обучение угрожает культуре Эстонии
5.4.2019 15:15
Фото: donetsk24.su
Преподавание на русском языке в школах этого прибалтийского государства угрожает эстонскому языку и культуре, убеждена глава Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.
Выступая накануне на первом заседании парламента нового созыва, она подчеркнула, что необходимо решать проблему двуязычной школьной системы.
Сложившаяся в стране ситуация представляет собой угрозу для языка и культуры Эстонии. Кроме того, она пагубно влияет на сплоченность страны, подчеркнула Керсти Кальюлайд. По ее словам, в стране существует лишь один официальный язык и именно на нем должны общаться "все дети, идущие из детского сада в школу", не говоря уже о выпускниках школ.
При этом Кальюлайд отметила, что из-за плохого владения эстонским языком представителям русской общины приходится находиться в условиях изоляции. Эстонский лидер также сказала, что в стране до сих пор не создана сеть дошкольных учреждений и школ, работающих исключительно на эстонском языке.
Напомним, в 2010 году власти Эстонии приняли закон, в соответствии с которым во всех русских школах и гимназиях часть предметов начали вести на госязыке.
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