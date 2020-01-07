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Вернувшийся с МКС корабль Dragon приводнился в Тихом океане
7.1.2020 23:26
Фото: tvzvezda.ru
Американский космический грузовик успешно завершил третью по счету миссию, осуществив полет на МКС и доставив обратно на Землю груз.
Как сообщает пресс-служба компании SpaceX, корабль совершил приводнение в акватории Тихого океана.
Dragon вернулся в Международной космической станции (МКС), доставив на Землю 1600 кг груза. В компании пояснили, что расстыковка была осуществлена сегодня в 05:05 по времени восточного побережья США (13:05 по Москве).
На сайте NASA указано, что первоначально возвращение корабля было запланировано на 5 января. Но с учетом метеорологической обстановки в зоне вероятной посадки процесс возвращения было решено перенести.
Запуск этого корабля при помощи ракеты-носителя Falcon 9 состоялся 5 декабря. Космический грузовик вывели на орбиту с космодрома, расположенного на мысе Канаверал. На борту корабля в тот момент находилось две с половиной тонны грузов. В частности, он доставил на МКС многоканальный спектрометр, прибор для изучения процесса горения в условиях микрогравитации и различную медицинскую аппаратуру для того, чтобы оценивать состояние мускулатуры астронавтов.
Кроме того, на борту грузовика находилось оборудование для эксперимента по пивоварению и так называемый "отель для роботов" - платформу RiTS (Robot Tool Stowage), предназначенную для установки на внешней поверхности станции. В будущем там предполагается хранить роботизированные системы, пока у астронавтов в них не возникла необходимость.
В общей сложности Dragon доставил на станцию порядка тонны оборудования и сопутствующих материалов, которые будут использованы астронавтами в серии из тридцати восьми научных экспериментов.
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