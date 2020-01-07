|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего из-за комода мальчика
7.1.2020 14:12
Фото: livejournal.com
Руководство компании IKEA приняло решение о выплате компенсации в размере 46 миллионов долларов семье погибшего ребенка, передает The New York Times.
Информация поступила от адвокатов родителей мальчика, погибшего в 2017 году.
Двухлетний Джозеф Дудек получил смертельные травмы, когда на него рухнул комод IKEA весом около 32 кг. Годом позже родители ребенка решили судиться с производителем и подали соответствующий иск в Филадельфии.
Суть претензий Дудеков заключалась в том, что компания, производившая мебель, знала о потенциальном риске опрокидывания. Покупателей, которые приобретали комоды Malm, не информировали о том, что стоит прикреплять их к стене, чтобы избежать падения во время эксплуатации.
Родители погибшего мальчика заявили, что пожертвуют $1 миллион организациям, выступающим за ужесточение проверок мебели на устойчивость и безопасность.
Напомним, комоды этой модели летом 2016 года были сняты с продаж в Соединенных Штатов. Производитель выражал намерение отозвать 29 миллионов комодов, купленных за десятилетний период после гибели трех детей, на которых упала мебель.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|