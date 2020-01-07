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В Калининграде вновь выставлен на продажу тевтонский замок Прейсиш-Эйлау
7.1.2020 06:25
Фото: a-evmenov.ru
Администрация Калининградской области продолжает попытки продать орденский замок Прейсиш-Эйлау, имеющий статус историко-культурного памятника.
Как передает пресс-служба регионального Конкурсного агентства, объект выставлен на торги со скидкой в 35%.
Учитывая, что речь идет об объекте культурного наследия, который включен в единый государственный реестр, продажа будет осуществляться через конкурс в электронной форме. Начальная стоимость нежилого здания - тевтонского замка Прейсиш-Эйлау составила около 6,3 млн рублей. При этом потенциальным покупателям необходимо иметь в виду, что предстоят траты на разного рода работы в целях обеспечения сохранности исторического здания.
В ближайшее время местные власти собираются начать мероприятия по обустройству ландшафтного парка в рамках комплексного воссоздания территории кирхи Прейсиш-Эйлау и окрестностей озера Лангер. Администрация Калининградской области собирается создать там историко-культурный и рекреационный кластер.
В конце прошлого года построенный в 1330 году замок пытались продать за 9,7 млн рублей, однако не поступило ни одной заявки. На сегодняшний день замок представляет собой крепостное сооружение, практически не пострадавшее в период Великой Отечественной войны. В прошлом там даже проживали люди, однако ни разу здание не ремонтировалось.
После того, как в замке начала разрушаться крыша, в начале 1990-х годов принималось решение о начале реконструкции. Согласно планам, здание хотели переделать в гостиницу, но проект так и не довели до конца. Летом 2016 года было зафиксировано возгорание конструкций крыши, а спустя два года стало известно о планах законсервировать замок. Местные власти намеревались свести к минимуму вероятность проникновения людей в помещения объекта, учитывая его аварийное состояние.
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