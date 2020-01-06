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Под Хабаровском скончался забытый на балконе младенец
6.1.2020 18:01
Фото: vk.com
По предварительным данным, причиной смерти семимесячного ребенка могло стать переохлаждение.
Обстоятельства трагедии сейчас выясняют следователи, передают региональные СМИ.
ЧП случилось в городе Николаевске-на-Амуре (Хабаровский край), где сорокалетняя мать оставила своего семимесячного ребенка на балконе. По неизвестным пока причинам женщина заглянула проверить малыша лишь через пять часов. К тому времени младенец уже не подавал признаков жизни.
По факту трагедии, случившейся в одном из домов на улице Орлова накануне, 5 января, следователи уже возбудили уголовное дело в отношении забывчивой матери.
Как передают местные СМИ, в утренние часы температура воздуха в Хабаровском крае составляет около минус двадцати. Насколько тепло был одет ребенок, находившийся в коляске, не уточняется.
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