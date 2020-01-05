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В Подмосковье нашли мертвым сотрудника предприятия «Роскосмоса»
17:18
Фото: barlamane.com
ЧП случилось на территории Щелковского района Московской области, сообщают российские СМИ.
Со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса" уточняется, что Сергей Хайкин в прошлом работал в корпорации ВНИИЭМ.
Как передает агентство "Интерфакс", погибший мужчина являлся руководителем отдела в Научно-производственной корпорации "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" им. А.Г. Иосифьяна.
Тело Хайкина нашли сегодня, 5 января, на территории поселка Биокомбината. По факту гибели двух человек следственные органы Подмосковья уже возбудили уголовное дело.
Согласно предварительным выводам оперативников, между двумя братьями мог произойти некий конфликт, в ходе один из мужчин взял в руки оружие. В результате младший застрелил старшего, а потом нанес себе смертельное ранение. Оба от полученных травм скончались на месте, отмечается со ссылкой на представителей СКР.
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