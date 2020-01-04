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Россияне уступили канадцам в финале молодежного чемпионата мира


03:14
Россияне уступили канадцам в финале молодежного чемпионата мираФото: vk.com

За золото молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года боролись сборные России и Канады.

Решающий матч состоялся в чешской Остраве и завершился с результатом 3:4.

Как передают российские СМИ, наша сборная открыла счет на 30-й минуте благодаря Никите Александрову. Канадцам помог сравнять счет Дилан Козенс, но преимущество россиян вскоре усилил Григорий Денисенко.

Затем еще один гол в ворота противника смог оформить Максим Сорокин, однако канадцы снова сумели уравнять позиции. На этот раз на льду отличились Коннор Макмайкл и капитан команды Баррет Хэйтон, не снявший ранее шлем во время исполнения гимна России. Возмутительный инцидент произошел после выигрыша наших хоккеистов на групповом этапе.

Стараниями Экила Томаса канадцы добились перевеса в последние минуты встречи.

Автор: Злата Богатова

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