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В Санкт-Петербурге умер онколог Андрей Павленко
11:53
Фото: smi2.net
Сегодня утром в Петербурге скончался известный врач-онколог Андрей Павленко, в прошлом работавший в Клинике высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова.
О смерти врача рассказала его супруга Анна.
Как написала жена врача Андрея Павленко в своем Facebook, ее муж скончаляся сегодня, 5 января, в 8:20 по московскому времени.
2 января Андрей Павленко, у которого ранее было диагностировано онкологическое заболевание в поздней стадии, опубликовал прощальное послание. Врач, спасший множество жизней людей, признался, что умирает.
Лечение не принесло результата, но в своем письме Павленко, обращаясь ко всем пациентам с подобными недугами, призвал их не сдаваться и продолжать борьбу.
Павленко был в числе создателей проекта "Жизнь человека", посвященного проблемам онкологии. В его рамках оказывали помощь и поддержку пациентам, которым пришлось столкнуться с заболеваниями такого рода.
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