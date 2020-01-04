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В Санкт-Петербурге умер онколог Андрей Павленко


11:53
В Санкт-Петербурге умер онколог Андрей ПавленкоФото: smi2.net

Сегодня утром в Петербурге скончался известный врач-онколог Андрей Павленко, в прошлом работавший в Клинике высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова.

О смерти врача рассказала его супруга Анна.

Как написала жена врача Андрея Павленко в своем Facebook, ее муж скончаляся сегодня, 5 января, в 8:20 по московскому времени.

2 января Андрей Павленко, у которого ранее было диагностировано онкологическое заболевание в поздней стадии, опубликовал прощальное послание. Врач, спасший множество жизней людей, признался, что умирает.

Лечение не принесло результата, но в своем письме Павленко, обращаясь ко всем пациентам с подобными недугами, призвал их не сдаваться и продолжать борьбу.

Павленко был в числе создателей проекта "Жизнь человека", посвященного проблемам онкологии. В его рамках оказывали помощь и поддержку пациентам, которым пришлось столкнуться с заболеваниями такого рода.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 291

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