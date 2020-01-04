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Жительницу Одессы подозревают в убийстве бывшего мужа в новогоднюю ночь
4.1.2020 22:09
Фото: livejournal.com
По версии следствия, 40-летняя женщина до смерти забила скалкой экс-супруга, в компании которого отмечала наступление нового года.
Как указано на сайте регионального управления Национальной полиции, женщина задержана. В рамках начатого расследования жительнице Одессы уже предъявили обвинение в умышленном убийстве.
По данным уголовного дела, супруги старались после развода поддерживать хорошие отношения и даже решили вместе встретить новый год. Но в ходе праздничного застолья между ними произошел конфликт. Во время ссоры одесситка до смерти забила 43-летнего мужчину скалкой.
От полученных ранений потерпевший скончался практически сразу, а женщина обратилась в полицию. Отмечается, что делая вызов, она сообщила правоохранителям о том, что сама пострадала в результате домашнего насилия.
Силовики, явившиеся к ней в дом, изъяли скалку и некоторые другие предметы, ставшие вещественными доказательствами. После этого они задержали 40-летнюю хозяйку по подозрению в причастности к умышленному убийству.
Ранее сообщалось о жителе Приморья, который в новогоднюю ночь убил двух друзей.
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