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СМИ: в правительственном квартале Багдада слышны взрывы
4.1.2020 20:47
Фото: pogovorim.by
По данным арабоязычных СМИ, ракетному обстрелу подвергся район иракской столицы, где располагаются правительственные объекты и иностранные посольства.
Официального подтверждения этих сведений пока не последовало.
Несколько мощных взрывов прогремели сегодня, 4 января, в пределах особо охраняемой "Зеленой зоны" в Багдаде, передают арабские СМИ. Речь идет в кварталах, где находятся государственные учреждения и дипломатические представительства других стран. По данным ряда источников, ракеты взорвались неподалеку от здания посольства Соединенных Штатов.
Ранее в прессе появились сообщения о том, что новый авиаудар был нанесен по колонне шиитского ополчения в окрестностях иракской столицы.
Обстановка в Ираке остается крайне напряженной после того, как в результате авиаудара американский военных погиб командующий иранским спецподразделением "Кудс" генерал Касем Сулеймани. В Тегеране заявили, что причастных к убийству ожидает суровая месть.
Глава США Дональд Трамп, прокомментировав убийство Сулеймани, обвинил иранского генерала в том, что он ответственен за смерть множества людей, в том числе, американских граждан.
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