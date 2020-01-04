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В России могут изменить возраст вступления в брак
4.1.2020 20:12
Фото: smi2.net
Как следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год, предлагается внести соответствующие изменения в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 ФЗ "Об актах гражданского состояния".
С такой инициативой выступило российское Министерство юстиции.
Речь идет о корректировке брачного возраста россиян, а также уточнения оснований, по которым несовершеннолетние имеют право на регистрацию официального брака.
Согласно информации Росстата, в течение первых шести месяцев прошлого года в нашей стране оформлено более 333 тысяч браков. В сравнении с тем же периодом 2018 года показатель стал меньше на 46 тысяч.
Стоит отметить, что количество разводов за указанное время сократилось до 231 тысяч или на 21,8%.
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