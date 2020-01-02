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Трамп предупредил Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию
00:46
Фото: cand.com.vn
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.
Со ссылкой на Белый дом сообщается, что американский лидер предупредил собеседника о последствиях военного вмешательства в Ливию.
Как заявил Дональд Трамп, вмешательство Турции в Ливию может осложнить обстановку в этой стране. В распространенном накануне, 2 января, сообщении Белого дома отмечается, что американский президент говорил на эту тему в ходе телефонной беседы с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. По мнению главы США, иностранное вмешательство может оказать негативное влияние на ситуацию в Ливии.
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе беседы также "согласились с необходимостью деэскалации в Идлибе" в целях обеспечения защиты гражданского населения.
Ранее в Анкаре заявили о том, что ВС Турции готовятся к участию в военной операции по поддержке признанных ООН властей Ливии. В минувший четверг, 2 января, парламент страны одобрил соответствующий законопроект. В поддержку этой инициативы высказались 325 депутатов.
На сегодняшний день в Ливии сохраняется двоевластие. Правительство национального согласия, возглавляемое премьер-министром Файезом Сарраджем, имеет штаб-квартиру в Триполи, противостоит т.н. восточному правительству. Лидером его является Абдалла Абдуррахаман ат-Тани, поддерживающий Халифа Хафтара.
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