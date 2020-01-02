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В Татарстане автомобиль провалился под лед, пропал человек
2.1.2020 22:17
Фото: tip.by
В результате ЧП, случившегося сегодня утром на реке Кама, пропал один человек, передает ТАСС.
Спасатели продолжают поиски.
Как стало известно, под лед на реке Кама провалился автомобиль "Нива", в котором в тот момент находились два человека. Инцидент зафиксирован в городе Чистополь.
Очевидцы, заметив, как машина уходит в воду, смогли вытащить одного человека до прибытия спасателей. Поиски второго сейчас выедут сотрудники МЧС. В ведомстве пояснили, что сигнал о ЧП поступил в экстренные службы примерно в 11:00 по московскому времени.
По данным МЧС, машина провалилась под лед на расстоянии около трехсот метров от берега.
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