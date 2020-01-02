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Пропавший под Омском в новогоднюю ночь подросток найден погибшим
2.1.2020 20:51
Фото: time56.ru
По факту гибели парня проводят проверку региональные следственные органы, передает ТАСС.
Согласно предварительным данным, причиной смерти 17-летнего юноши могло стать переохлаждение.
Трагедия случилась на севере Омской области, где нетрезвый подросток в 20-градусный мороз убежал из дома, расположенного в населенном пункте Заливино. Тело юноши, пропавшего в новогоднюю ночь, поисковики обнаружили на расстоянии около пятисот метров от поселка. Явных следов смерти насильственного характера выявлено не было. Приоритетной является версия о том, что парень мог погибнуть от переохлаждения, заявили в региональном СУ СКР.
В ходе предварительной проверки установлено, что юноша встречал Новый год в дружеской компании. Возвратившись домой примерно в три часа ночи по местному времени (00:00 по Москве), подросток позвонил в дверь соседней квартиры. По словам проживающего там мужчины, как только он открыл дверь, парень выбежал на улицу. Сосед отметил, что подросток выглядел нетрезвым. Обстоятельства исчезновения и гибели несовершеннолетнего сейчас выясняют следователи.
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