Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пропавший под Омском в новогоднюю ночь подросток найден погибшим

2.1.2020 20:51

Фото: time56.ru



По факту гибели парня проводят проверку региональные следственные органы, передает ТАСС.



Согласно предварительным данным, причиной смерти 17-летнего юноши могло стать переохлаждение.



Трагедия случилась на севере Омской области, где нетрезвый подросток в 20-градусный мороз убежал из дома, расположенного в населенном пункте Заливино. Тело юноши, пропавшего в новогоднюю ночь, поисковики обнаружили на расстоянии около пятисот метров от поселка. Явных следов смерти насильственного характера выявлено не было. Приоритетной является версия о том, что парень мог погибнуть от переохлаждения, заявили в региональном СУ СКР.



В ходе предварительной проверки установлено, что юноша встречал Новый год в дружеской компании. Возвратившись домой примерно в три часа ночи по местному времени (00:00 по Москве), подросток позвонил в дверь соседней квартиры. По словам проживающего там мужчины, как только он открыл дверь, парень выбежал на улицу. Сосед отметил, что подросток выглядел нетрезвым. Обстоятельства исчезновения и гибели несовершеннолетнего сейчас выясняют следователи.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 2.1.2020 22:52 В Судане разбился военный самолет

В Судане разбился военный самолет 1.1.2020 23:30 Полиция Магаса обыскала культурный центр по делу о нападении на пост ДПС

Полиция Магаса обыскала культурный центр по делу о нападении на пост ДПС 1.1.2020 22:06 На Урале сотрудник полиции застрелил дебошира с монтировкой

На Урале сотрудник полиции застрелил дебошира с монтировкой 1.1.2020 20:26 В Австралии растет число жертв лесных пожаров

В Австралии растет число жертв лесных пожаров 1.1.2020 13:28 В Канаде из-за плохой погоды отменили сотни авиарейсов