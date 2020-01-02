Новости шоу-бизнеса

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В Лаосе найдены следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида
2.1.2020 19:54
Фото: orient.tm
Геологам удалось отыскать крупную гравитационную аномалию, которая свидетельствует о существовании гигантского двадцатикилометрового кратера.
По мнению ученых, на территории Лаоса найдены следы астероида, упавшего около 780 тыс. лет назад.
Как передает ТАСС, исследователи опубликовали отчет о проделанной работе в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Специалисты отмечают, что кратер был скрыт под молодыми отложениями лавы. Однако во время работ, которые продолжались на юге Лаоса, ученые смогли отыскать "сразу четыре свидетельства" событий, скрывавшихся на протяжении почти столетия.
Ранее швейцарские специалисты Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) совместно с коллегами из Франции создали робота, который визуально напоминает маленького жучка или бабочку, отличается сверхлегкостью, очень гибкий и прочный.
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