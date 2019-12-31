Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве прокомментировали предложение Эстонии пересмотреть границы с РФ

14:39

Фото: cdnvideo.ru



Земли, на которые пытается претендовать Эстония, стали частью России. А Тартуский мирный договор, на который ссылаются в Таллине, не имеет какой-либо юридической силы, отметил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. По его словам, речь идет исключительно об историческом документе, который не может служить основанием для пересматривания государственной границы, передает РБК.



Как пояснил Антон Морозов, после того, как был заключен Тартуский договор, произошло очень много событий, повлиявших на ход мировой истории. Среди них - Вторая мировая война, в ходе которой усилиями советских солдат Эстония была освобождена от немецко-фашистской оккупации.



По словам депутата, при желании Таллина соблюдать статус-кво власти прибалтийского государства вполне могут вынести данный вопрос на обсуждение в ООН. Однако вряд ли Тартуский мирный договор может считаться документом, имеющим юридическую силу. Морозов предположил, что упоминание реестра ООН может свидетельствовать о некой технической ошибке.



Ранее на эту тему заговорил спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас, обращаясь к согражданам с новогодней поздравительной речью. В частности, речь шла о том, что Тартуский мирный договор по-прежнему находится в реестре ООН. Согласно этому документу Москва передавала Таллину часть Печорского района Псковской области и так называемой Эстонской Ингерманландии (сегодня это территория Кингисеппского района Ленинградской области) и земли на правом берегу Нарвы (входит в состав современного Сланцевского района Ленобласти). В 1944 году указанные территории вернулись в состав России.



Автор: Злата Богатова

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