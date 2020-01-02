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Названы самые богатые музыканты десятилетия
2.1.2020 13:59
Фото: fastpic.ru
Лидером списка, составленного для авторитетного издания Forbes, стал влиятельный американский продюсер и рэп-исполнитель Андре Ромелл Янг, добившийся популярности под творческим псевдонимом Dr. Dre.
Последний альбом музыкант выпустил в 2015 году, однако доходы Dr. Dre остаются очень высокими.
В комментарии указано, что заработки Янга связаны с тем, что он является сооснователем компании Beats Electronics, которая специализируется на производстве звукового оборудования. На сегодняшний день Dr. Dre принадлежат 20% акций компании, которая несколько лет назад была куплена Apple.
Заработав за последнее десятилетие около 950 миллиона долларов, 54-летний Dr. Dre возглавил престижный рейтинг Forbes.
На второй строчке списка - певица Тейлор Свифт, доходы которой за минувшие десять лет составили более восьмисот миллионов долларов. Замыкает тройку певица Бейонсе, успевшая за тот же период заработать 685 миллионов.
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