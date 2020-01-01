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На Урале сотрудник полиции застрелил дебошира с монтировкой
1.1.2020 22:06
Фото: 7x7-journal.ru
Инцидент зафиксирован в Камышлове (Свердловская область).
По предварительным данным, полицейский сначала сделал предупредительный выстрел, а потом был вынужден останавливать мужчину, который угрожал ему монтировкой.
О подробностях случившегося рассказал журналистам Валерий Горелых, возглавляющий пресс-службу регионального главка МВД. По его словам, вечером 31 декабря в полицию обратилась жительница Камышлова. Женщина просила помощи: ее супруг, в прошлом уже привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, жестоко ее избил.
На вызов направились участковый и командир отделения ППС, перед которыми супруг пострадавшей женщины появился с монтировкой в руках. Мужчина был пьян и вел себя не совсем адекватно. Полицейские применили оружие, так как нетрезвый дебошир угрожал им и замахивался монтировкой. Мужчина был смертельно ранен из табельного пистолета и скончался в больнице.
По факту ЧП уже провели проверку, материалы которой передали в СКР, пояснил Горелых. Он также отметил, что проверяющие установили: полицейский действовал правомерно, в полном соответствии с федеральным законом "О полиции".
Уточняется, что родственники застреленного мужчины дали ему крайне негативные характеристики. По их словам, в прошлом он уже неоднократно злоупотреблял спиртным, после чего терял над собой контроль. В частности, напившись, он брал в руки топор и бросался на людей.
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