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Житель Москвы выиграл миллиард рублей в лотерею
1.1.2020 18:24
Фото: livejournal.com
Как передают российские СМИ, купивший билет "Столото" житель столицы сорвал куш, ставший рекордным за всю историю проведения государственных лотерей в нашей стране.
Имя победителя пока остается неизвестным.
Представители "Столото" сообщили, что стоимость билета, оказавшегося выигрышным, составляла сто рублей. Отмечается, что в праздничном в общей сложности участвовали свыше пятидесяти трех миллионов билетов.
Обладателя счастливого билета просят приехать вместе с ним в столичный лотерейный центр.
По словам организаторов, они надеются, что победитель объявится уже в ближайшее время и сообщит, как собирается потратить огромную сумму.
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