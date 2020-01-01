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Житель Москвы выиграл миллиард рублей в лотерею


1.1.2020 18:24
Житель Москвы выиграл миллиард рублей в лотереюФото: livejournal.com

Как передают российские СМИ, купивший билет "Столото" житель столицы сорвал куш, ставший рекордным за всю историю проведения государственных лотерей в нашей стране.

Имя победителя пока остается неизвестным.

Представители "Столото" сообщили, что стоимость билета, оказавшегося выигрышным, составляла сто рублей. Отмечается, что в праздничном в общей сложности участвовали свыше пятидесяти трех миллионов билетов.

Обладателя счастливого билета просят приехать вместе с ним в столичный лотерейный центр.

По словам организаторов, они надеются, что победитель объявится уже в ближайшее время и сообщит, как собирается потратить огромную сумму.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 293

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