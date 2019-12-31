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В Якутии скульптор создал огромную крысу из трех тонн навоза


31.12.2019 21:08
В Якутии скульптор создал огромную крысу из трех тонн навозаФото: @sakhalife.ru

Творение якутского скульптора Михаила Боппосова можно увидеть на главной улице населенного пункта Уолба,  пишет "Комсомольская правда".

Символ нового года изображен сидящим на троне.

Помимо изваяния крысы в шубе, которая сидит на троне, скульптор слепил из навоза стену с рельефной надписью "2020" и дополнительный трон. По замыслу автора, следующие через его поселок в Оймякон туристы смогут сфотографироваться с символом нового года. В прошлом путешественники уже не раз делали снимки с творениями Михаила Боппосова, поэтому он решил сделать фотозону.

Автор рассказал, что работал над созданием статуи около месяца. На крысу и другие элементы ушло в общей сложности примерно три тонны навоза.

Боппосов создает скульптуры из навоза уже несколько лет. Каждую зиму в Уолбе можно увидеть животных - трех поросят, как это было в прошлом году, собачью упряжку с санями и чумом, а также кобру, огромного петуха и семейство коз.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 238

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