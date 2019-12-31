Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Якутии скульптор создал огромную крысу из трех тонн навоза

31.12.2019 21:08

Фото: @sakhalife.ru



Творение якутского скульптора Михаила Боппосова можно увидеть на главной улице населенного пункта Уолба, пишет "Комсомольская правда".



Символ нового года изображен сидящим на троне.



Помимо изваяния крысы в шубе, которая сидит на троне, скульптор слепил из навоза стену с рельефной надписью "2020" и дополнительный трон. По замыслу автора, следующие через его поселок в Оймякон туристы смогут сфотографироваться с символом нового года. В прошлом путешественники уже не раз делали снимки с творениями Михаила Боппосова, поэтому он решил сделать фотозону.



Автор рассказал, что работал над созданием статуи около месяца. На крысу и другие элементы ушло в общей сложности примерно три тонны навоза.



Боппосов создает скульптуры из навоза уже несколько лет. Каждую зиму в Уолбе можно увидеть животных - трех поросят, как это было в прошлом году, собачью упряжку с санями и чумом, а также кобру, огромного петуха и семейство коз.



Автор: Злата Богатова

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