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Суд арестовал активы богатейшей женщины Африки


31.12.2019 20:50
Суд арестовал активы богатейшей женщины АфрикиФото: vk.com

Активы и счета в банках Изабель душ Сантуш были арестованы после соответствующего решения суда в Анголе, передает BBC News.

Состояние дочери экс-президента этого государства Жозе Эдуарду душ Сантуша на сегодняшний день по примерным оценкам составляет около 2,3 млрд долларов. Все обвинения в свой адрес она решительно отвергает.

После соответствующего решения суда арест, в частности, наложили на счета душ Сантуш в банке Fomento Angola и активы в телекомпании Unitel. Меры приняты в рамках продолжающегося антикоррупционного расследования в отношении дочери бывшего ангольского лидера.

Администрация нынешнего главы государства Жуана Лоренсу инициировала разбирательство, пытаясь возвратить в казну миллиард долларов. По мнению действующих властей, этими деньгами душ Сантуш могла  завладеть незаконно.

Сама дочь экс-президента, считающаяся богатейшей женщиной Африки, все обвинения в свой адрес решительно отрицает. Жозе Эдуарду душ Сантуш находился у власти в Анголе в период 1979-2017 годов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 220

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