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В Белгородской области ребенок погиб при пожаре


31.12.2019 20:00
В Белгородской области ребенок погиб при пожареФото: vk.com

Следственные органы Белгородской области по итогам проверки приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту гибели четырехлетнего ребенка.

Трагедия случилась накануне, 30 декабря, в населенном пункте Ромашовка Валуйского района.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), информирует пресс-служба СУ СКР по Белгородской области.

В ходе предварительной проверки установлено, что пожар произошел в частном доме, где проживала 29-летняя женщина, воспитывавшая трех дочерей. Возгорание началось, когда мать отправилась в магазин, взяв с собой старшую и младшую девочек, семи лет и годовалую. Дома в тот момент без присмотра оставалась лишь четырехлетняя девочка.

После тушения огня пожарные обнаружили тело ребенка со следами ожогов. Причины возгорания предстоит установить специалистам.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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