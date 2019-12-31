Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В лондонской галерее 20-летний вандал повредил картину Пикассо

31.12.2019 19:51

Фото: picasso-picasso.ru



Злоумышленника, напавшего на полотно Пабло Пикассо стоимостью около 20 млн фунтов стерлингов, задержала полиция.



Как сообщает во вторник BBC News, в результате ЧП была повреждена созданная в 1944 году картина "Бюст женщины".



Полотно, изображающее художницу и фотографа Дору Маар, после нападения 20-летнего вандала оказалось разорванным. Размеры повреждений представители лондонской галереи современного искусства Тейт, где случилось ЧП, пока не уточняют.



Произведение искусства сразу же убрали из экспозиции. В скором времени состоится экспертиза, в ходе которой специалистам предстоит дать оценку ущербу, нанесенному творению Пабло Пикассо.



Задержанный полицией 20-летний Шакил Мэсси, являющийся жителем северного Лондона, сейчас находится под стражей. Молодой человек отказывается признавать обвинения в повреждении картины. Слушания по этому делу запланированы на 30 января.



Автор: Злата Богатова

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