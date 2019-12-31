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В лондонской галерее 20-летний вандал повредил картину Пикассо
31.12.2019 19:51
Фото: picasso-picasso.ru
Злоумышленника, напавшего на полотно Пабло Пикассо стоимостью около 20 млн фунтов стерлингов, задержала полиция.
Как сообщает во вторник BBC News, в результате ЧП была повреждена созданная в 1944 году картина "Бюст женщины".
Полотно, изображающее художницу и фотографа Дору Маар, после нападения 20-летнего вандала оказалось разорванным. Размеры повреждений представители лондонской галереи современного искусства Тейт, где случилось ЧП, пока не уточняют.
Произведение искусства сразу же убрали из экспозиции. В скором времени состоится экспертиза, в ходе которой специалистам предстоит дать оценку ущербу, нанесенному творению Пабло Пикассо.
Задержанный полицией 20-летний Шакил Мэсси, являющийся жителем северного Лондона, сейчас находится под стражей. Молодой человек отказывается признавать обвинения в повреждении картины. Слушания по этому делу запланированы на 30 января.
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