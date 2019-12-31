Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Гоа во время музыкального фестиваля умерли трое туристов

31.12.2019 14:44

Фото: images-on-off.com



В индийском штате Гоа зафиксированы три смертельных случая - скоропостижно скончались туристы, посещавшие фестиваль электронной музыки Sunburn EDM.



Как пишет газета The Hindu, мероприятие проводилось на одном из пляжей в северной части региона.



Со ссылкой на местные экстренные службы отмечается, что молодых людей доставили в больницу сразу после того, как они пожаловались на недомогание. Однако врачи оказались бессильны - все трое вскоре скончались. Два человека потеряли сознание перед входом на фестиваль Sunburn, организованный на пляже Vagatore в Северном Гоа. Третий турист был доставлен в больницу с теми же жалобами через два дня и умер спустя несколько минут после прибытия в медицинское учреждение.



Обстоятельства гибели туристов выясняет Центральное бюро расследований (CBI). Среди основных версий - употребление погибшими запрещенных веществ.



По данным полиции Гоа, на территории музыкального фестиваля и в окрестностях не зафиксировано ни одного случая употребления либо продажи наркотиков. Однако местные общественники утверждают, что зелье там якобы предлагалось всем желающим совершенно "открыто", тогда как правоохранители попросту "закрывали на это глаза".



Автор: Злата Богатова

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