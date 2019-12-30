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Путин и Зеленский по телефону поздравили друг друга с Новым годом
14:11
Фото: smi2.net
Как сообщают российские СМИ, сегодня состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Со ссылкой на пресс-службу Кремля отмечается, что в качестве инициатора беседы выступал Киев.
В ходе предпраздничного разговора лидеры государств поздравили друг друга с наступающим Новым годом, а также успели обсудить ряд важных для обеих сторон тем. В частности, Влдимир Путин и Владимир Зеленский подчеркнули важность "пакетной" сделки по газу, заключенной накануне между Москвой и Киевом.
По данным Кремля, Путин и Зеленский во время беседы дали позитивные оценки состоявшемуся 29 декабря обмену удерживаемых лиц. Напомним, его провели между Киевом и Донбассом в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты на недавнем "нормандском" саммите в Париже.
В официальном сообщении указано, что телефонные переговоры можно считать конструктивными. Итог этой беседы создает "благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем".
На странице офиса президента Украины Владимира Зеленского в Facebook также отмечается, что собеседники смогли договориться о немедленном начале согласования "списков для освобождения украинцев", включая крымчан, которые сейчас находятся на полуострове и в РФ, а также "русских, находящихся на Украине".
В течение разговора лидеры двух стран выразили надежду на то, что уже в ближайшее время вдоль линии разграничения в Донбассе начнет действовать полное прекращение огня, добавили представители официального Киева.
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