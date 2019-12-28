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В Донбассе проходит обмен пленными
13:51
Фото: vk.com
Киев и Донбасс приступили к обмену пленными, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на представителей правительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщается, что обмениваемых лиц сопровождают омбудсмены.
В настоящее время автобусы уже начали прибывать на КПП "Майорск", где состоится обмен, договоренность о котором была достигнута в Париже, где в начале декабря состоялся саммит в "нормандском" формате.
По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, в первую очередь задержанных Киеву предстоит передавать Луганской народной республике (ЛНР). Затем, если все будет проходить успешно, обмен начнет и ДНР, пояснила представитель Донецка.
Морозова уточнила, что Донбасс собирается отдать Киеву пятьдесят пять человек, а украинская сторона - восемьдесят семь. Однако окончательное количество будет известно лишь по результатам верификации.
Отмечается, что двадцать два человека из списка Донецка освобождаться отказывались, но накануне двое из них согласились перемещаться в ДНР, еще три готовы на обмен, но выразили желание не покидать Украину.
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