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Полиция Брянска изъяла у местного жителя более 30 кг наркотиков


29.12.2019 23:17
Полиция Брянска изъяла у местного жителя более 30 кг наркотиковФото: smi2.net

Операция по задержанию мужчины, подозреваемого в наркоторговле, проводилась сотрудниками ФСБ, сообщает агентство "Интерфакс".

В отношении местного жителя уже возбудили уголовное дело, он взят под стражу.

Со ссылкой на пресс-службу регионального главка ФСБ отмечается, что во время обыска арендованной квартиры, где проживал подозреваемый, было найдено и изъято свыше тридцати килограммов зелья. Силовики обнаружили в разных помещениях такие запрещенные вещества как PVP, мефедрон, амфетамин, кокаин и гашиш.

Как полагают правоохранители, задержанный мужчина (его уже взяли под стражу после соотвествующего решения суда) входил в состав преступной группы. Речь идет о злоумышленниках, которые специализировались на поставках в Брянск разнообразных наркотиков в особо крупных размерах с целью дальнейшей реализации.

По версии следствия, запрещенные вещества распространялись среди наркопотребителей через так называемые закладки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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