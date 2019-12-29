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Полиция Брянска изъяла у местного жителя более 30 кг наркотиков
29.12.2019 23:17
Фото: smi2.net
Операция по задержанию мужчины, подозреваемого в наркоторговле, проводилась сотрудниками ФСБ, сообщает агентство "Интерфакс".
В отношении местного жителя уже возбудили уголовное дело, он взят под стражу.
Со ссылкой на пресс-службу регионального главка ФСБ отмечается, что во время обыска арендованной квартиры, где проживал подозреваемый, было найдено и изъято свыше тридцати килограммов зелья. Силовики обнаружили в разных помещениях такие запрещенные вещества как PVP, мефедрон, амфетамин, кокаин и гашиш.
Как полагают правоохранители, задержанный мужчина (его уже взяли под стражу после соотвествующего решения суда) входил в состав преступной группы. Речь идет о злоумышленниках, которые специализировались на поставках в Брянск разнообразных наркотиков в особо крупных размерах с целью дальнейшей реализации.
По версии следствия, запрещенные вещества распространялись среди наркопотребителей через так называемые закладки.
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