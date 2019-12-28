Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Американский исследователь сообщил о пользе эпизодических голодовок

28.12.2019 23:26

Фото: smi2.net



Как свидетельствует обзор публикаций на данную тему, периодические голодания оказались очень полезными для некоторых лабораторных животных - червей, мышей и крыс. К такому выводу пришел американский нейрофизиолог Марк Мэтсон из Университета Джонса Хопкинса, передает ТАСС.



Исследователь опубликовал статью в научном журнале New England Journal of Medicine. В обзоре ученый поделился выводами о плюсах и минусах периодических голодовок. Кроме того, Марк Мэтсон рассказал и собственном опыте соблюдения такого рода диеты.



По словам ученого, современная наука пока еще не может полностью объяснить "специфические механизмы, которые включаются при периодическом лишении калорий". Однако уже можно с уверенностью утверждать, что у такой диеты имеются очевидные плюсы. Мэтсон отметил, что голодовки не нравятся многим людям, но со временем к ним вполне можно привыкнуть. Пациентам необходимо знать, что чувство постоянного голода и связанное с этим раздражение отступает как правило спустя "две недели или месяц после перехода, когда мозг и тело привыкают к новой жизни".



Как свидетельствуют результаты эксперимента на макаках, проводившиеся не так давно, сидевшие на диете макаки прожили на 2-4 года больше сородичей, питавшихся без ограничений. Кроме того, у мышей и других лабораторных животных была выявлена взаимосвязь голодания и риска развития диабета и ожирения. Продуманная диета может существенно снизить вероятность этих заболеваний, констатировал американский специалист.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 243

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 29.12.2019 17:37 В Загребе открыли музей похмелья

В Загребе открыли музей похмелья 29.12.2019 14:52 Якутская школьница нашла плейстоценовую мумию лемминга

Якутская школьница нашла плейстоценовую мумию лемминга 28.12.2019 21:27 В Приморском океанариуме пингвины начали рисовать

В Приморском океанариуме пингвины начали рисовать 28.12.2019 19:08 В США рассекретили военные документы о НЛО

В США рассекретили военные документы о НЛО 28.12.2019 17:37 Скончалась актриса, сыгравшая Лолиту в фильме Стэнли Кубрика