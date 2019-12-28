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Американский исследователь сообщил о пользе эпизодических голодовок


28.12.2019 23:26
Американский исследователь сообщил о пользе эпизодических голодовокФото: smi2.net

Как свидетельствует обзор публикаций на данную тему, периодические голодания оказались очень полезными для некоторых лабораторных животных - червей, мышей и крыс. К такому выводу пришел американский нейрофизиолог Марк Мэтсон из Университета Джонса Хопкинса, передает ТАСС.

Исследователь опубликовал статью в научном журнале New England Journal of Medicine. В обзоре ученый поделился выводами о плюсах и минусах периодических голодовок. Кроме того, Марк Мэтсон рассказал и собственном опыте соблюдения такого рода диеты.

По словам ученого, современная наука пока еще не может полностью объяснить "специфические механизмы, которые включаются при периодическом лишении калорий". Однако уже можно с уверенностью утверждать, что у такой диеты имеются очевидные плюсы. Мэтсон отметил, что голодовки не нравятся многим людям, но со временем к ним вполне можно привыкнуть. Пациентам необходимо знать, что чувство постоянного голода и связанное с этим раздражение отступает как правило спустя "две недели или месяц после перехода, когда мозг и тело привыкают к новой жизни".

Как свидетельствуют результаты эксперимента на макаках, проводившиеся не так давно, сидевшие на диете макаки прожили на 2-4 года больше сородичей, питавшихся без ограничений. Кроме того, у мышей и других лабораторных животных была выявлена взаимосвязь голодания и риска развития диабета и ожирения. Продуманная диета может существенно снизить вероятность этих заболеваний, констатировал американский специалист.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 243

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