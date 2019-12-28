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В Канаде владелец ресторана отказался обслуживать принца Гарри и Меган Маркл


28.12.2019 16:21
В Канаде владелец ресторана отказался обслуживать принца Гарри и Меган МарклФото: sputnik.by

По словам Пьера Коффеля, которому принадлежит ресторан Deep Cove Chalet, в первую очередь он заботился о безопасности пары.

В результате хозяин заведения был вынужден отказаться принимать принца Гарри и Меган Маркл.

Как пишет Vancouver Sun со ссылкой на супругу Коффеля и совладелицу ресторана Deep Cove Chalet, королевская чета хотела заказать у них ужин. Однако муж женщины решил не пускать их, заявив об этом охранникам, которых пара направила забронировать столик.

После того, как владельцу ресторана стало известно о том, что его гостями могут стать представители британской короны, он решительно отказался их обслуживать. Вскоре принц и его супруга позвонили ресторатору. Они сохраняли анонимность, но канадец быстро догадался, с кем говорит.

Позднее владелец ресторана объяснил журналистам, что его ресторан попросту не мог обеспечить безопасность столь высокого уровня, поэтому он не смог пойти на риск.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 164

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