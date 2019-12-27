Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Приморье ребенок случайно застрелил четырехлетнюю сестру

27.12.2019 21:51

Фото: sledcom.ru



Следственные органы региона возбудили уголовное дело по факту причинения смерти ребенку, информирует СУ СКР по Приморскому краю.



Трагедия случилась в городе Дальнереченске в минувшую среду, 25 декабря.



Тело ребенка, погибшего от огнестрельного ранения брюшной полости, было найдено в квартире, где проживала девочка, ее родители и старший брат. По итогам проверки следственные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



По версии следствия, ребенок, возраст которого не уточняется, мог взять в руки отцовское ружье. Оружие, полагают правоохранители, могло быть оставлено в квартире без должного присмотра. В результате мальчик случайно выстрелил в младшую сестру и смертельно ранил девочку.



Правоохранители изъяли оружие, отметили в ведомстве.



Уполномоченный по правам ребенка по краю Ирина Медведева заявила о том, что мальчику будет оказана психологическая помощь. Омбудсмен добавила, что семья в прошлом не попадала в поле зрение органов опеки и полиции, передает ТАСС.



Автор: Злата Богатова

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