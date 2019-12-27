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Трамп прокомментировал удаление сцены с его участием из фильма «Один дома 2»
27.12.2019 21:19
Фото: Кадр из фильма
Этот фильм уже "никогда не будет прежним!", - написал в своем Твиттере глава Соединенных Штатов. Так Дональд Трамп отреагировал на удаление сцены с его участием из фильма "Один дома 2".
Нынешний американский лидер Дональд Трамп сыграл в этой картине эпизодическую роль, помогая главному герою Кевину отыскать путь к холлу отеля. В роли мальчика на экране, как и в первой ленте, появился Маколей Калкин.
Премьера фильма состоялась в 1992 году. Позднее Трамп признавался, что для него было честью поучаствовать в съемках этой кинокартины.
Накануне появились сведения о том, что канадский телеканал CBC, предложив зрителям пересмотреть известный фильм, вырезал сцену, в которой можно увидеть Дональда Трампа. После того, как в соцсетях начали бурно обсуждать "пропажу", администрация канала сделала официальное заявление.
Как подчеркнули представители СВС, причиной таких действий стал исключительно дефицит эфирного времени, а вовсе не политические соображения.
Минувшей весной канадские радиостанции убрали из эфира все песни Майкла Джексона. Это произошло в связи с реакцией аудитории на премьеру документальной ленты "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland).
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