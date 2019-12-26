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После ДТП с автобусом под Липецком возбуждено уголовное дело
26.12.2019 23:42
Фото: vsdn.ru
Следственные органы по итогам проверки приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту смертельной аварии в Липецкой области, передает ТАСС.
По последним данным, в результате ДТП погибли два человека, еще 15 пострадали.
В момент аварии в салоне автобуса, следовавшего из Москвы в Тбилиси, находилось 17 человек, сообщают СМИ. После ДТП в больницы доставили восемь пострадавших, в том числе, одного ребенка.
Предположительно, водитель не справился с управлением в сложных погодных условиях. Проезжая часть в районе аварии были скользкой после ледяного дождя. На протяжении последних суток в области шел мокрый снег, потом температура воздуха понизилась до -3 градусов. В результате на дорогах появилась гололедица.
Автобус попал в аварию на 356-м км трассы М-4 "Дон", неподалеку от населенного пункта Ярлукино в Становлянском районе, сообщили в МЧС.
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