Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Японский телеканал извинился за ошибочное сообщение о запуске ракеты в КНДР

26.12.2019 23:31

Фото: verv.su



Японский телевизионный канал NHK по ошибке объявил о ракетном запуске, который якобы был осуществлен на территории КНДР.



Довольно быстро материал был стерт с официального сайта телеканала, отмечает ТАСС.



Как стало известно, в 00:22 в пятницу по местному времени (18:22 четверга по Москве) телеканал опубликовал срочное сообщение. Утверждалось, что выпущенная в КНДР ракета может упасть к востоку от мыса Эримо в префектуре Хоккайдо на севере страны. Помимо публикации на сайте канала, такое же уведомление получили пользователи мобильного приложения NHK.



Спустя уже несколько минут с сайта телевизионного канала сообщение было удалено. Затем последовало уведомление об ошибочной новости, а еще через полчаса эфир NHK был прерван для того, чтобы подтвердить недоразумение и принести зрителям извинения.



Случившееся стало уже не первым происшествием такого рода. В начале 2018 года NHK, ссылаясь на правительственную систему экстренного оповещения J-Alert, призвал жителей к началу незамедлительной эвакуации, объявив о запуске в КНДР баллистической ракеты. Однако уже через пять минут тревогу отменили, случившееся вызвало бурю возмущения среди населения Японии.



Автор: Злата Богатова

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