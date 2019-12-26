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В якутском зоопарке у белой медведицы Колыманы вновь родился детеныш


26.12.2019 16:27
В якутском зоопарке у белой медведицы Колыманы вновь родился детенышФото: norge.ru

В якутском зоопарке "Орто Дойду" появился на свет белый медвежонок.

Как рассказали представители зверинца в своем Инстаграме, потомство принесла белая медведица Колымана. Радостное событие произошло несколько дней назад.

По словам сотрудников зверинца "Орто-Дойду", малыш появился у всеобщей любимицы - белой медведицы Колыманы. Зоологи узнали об этом, когда изучали записи, сделанные камерами видеонаблюдения в "берлоге" животного. Пол малыша пока остается неизвестным. Работники зверинца продолжат дистанционное наблюдение за медвежонком.

Колымана стала мамой уже во второй раз. Первый ее медвежонок появился на свет три года назад, сейчас медведица по кличке Хаарчаана (в переводе с якутского это слово означает Снежинка) сейчас обитает в Ленинградском зоопарке.

Колымана попала в зверинец медвежонком, это случилось весной 2012 года. "Медвежий патруль" WWF подобрал осиротевшее животное на арктическом архипелаге Медвежьи острова.

Ранее сообщалось о пополнении в пензенском зоопарке: в качестве новогоднего подарка живущая там полярная волчица получила мужа из Европы.

Автор: Злата Богатова

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