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Найден мертвым бывший муж норвежской принцессы
26.12.2019 06:01
Фото: sm-news.ru
Литератор и художник Ари Бен, в прошлом являвшийся супругом норвежской принцессы Марты Луизы, предположительно, был найден мертвым, передают зарубежные СМИ.
Король Харальд и королева Соня уже выразили соболезнования по поводу кончины бывшего зятя.
Как передает телекомпания NRK, информация о кончине Ари Бена поступила от его родственников. Рассказав о трагическом происшествии, семья писателя и художника, в прошлом являвшегося супругом норвежской принцессы Марты Луизы, попросила уважать их конфиденциальность. В заявлении, которое распространила семья писателя, указано, что Ари Бен покончил с собой.
В связи со смертью Ари Бена глубокие соболезнования уже выразили король Харальд и королева Соня, а также другие члены королевской фамилии и норвежский премьер-министр Эрна Солберг.
Свадьба Ари Бена и принцессы Марты Луизы состоялась в 2002 году. Брак, в котором появились на свет три дочери, просуществовал до 2016 года.
Летом прошлого года в Аргентине была найдена мертвой 33-летняя сестра королевы Нидерландов. Как писали тогда иностранные СМИ, тело Инес Соррегьеты было найдено в ее квартире в Буэнос-Айресе. Младшей сестре королевы Максимы (уроженки Аргентины Максимы Зоррегуэты Серрути) было лишь тридцать три года.
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