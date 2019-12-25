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Дацика арестовали по делу о незаконном пересечении границы с Эстонией
25.12.2019 18:30
Фото: livejournal.com
Скандально известного бойца без правил и националиста Вячеслава Дацика вновь взяли под стражу. На этот раз он арестован в рамках дела о незаконном пересечении госграницы.
Решение вынес Сланцевский суд Северной столицы.
Вячеслава Дацика арестовали на два месяца, как и его возможного соучастника Дмитрия Вечкина, передают российские СМИ.
По материалам уголовного дела, Дацика и Вечкина задержали 22 декабря на границе с Эстонией. В тот момент они находились в лодке, которая потеряла управление. По версии следствия, боец без правил оказывал своему знакомому помощь в незаконном пересечении государственной границы с Эстонией по реке Нарве.
Напомним, в 2012 году Дацик был признан виновным в целом ряде ограблений салонов сотовой связи. Суд приговорил его к наказанию в виде пяти лет колонии. Находившийся под следствием Дацик сбежал тогда в Норвегию и просил политического убежища, но ему было отказано. Позже его привлекли к ответственности за незаконное ношение оружия.
После отбытия срока в норвежской тюрьме Дацика отправили в Россию, где он сразу же был доставлен в колонию. Весной 2016 года Дацик покинул места не столь отдаленные. Вскоре его обвинили в нападении на публичный дом в Северной столице, которое вызвало огромный общественный резонанс среди петербургской общественности.
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