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В Пекине прокомментировали слухи об иностранных заключенных, работающих в тюрьме Шанхая
23.12.2019 20:31
Фото: orient.tm
В МИД Китая информацию, распространившуюся ранее в СМИ, назвали фарсом.
Как передает ТАСС, по мнению китайских дипломатов, история о том, что в Шанхае якобы заставляют работать заключенных иностранцев, представляет собой попытку привлечь внимание к бывшему журналисту Питеру Хамфри.
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан высказался по этому поводу на брифинге в минувший понедельник, 23 декабря. Все слухи о том, что в шанхайской тюрьме Цинпу якобы принуждают к работе осужденных иностранных граждан, дипломат назвал выдумкой. Подобные публикации можно объяснить лишь стремлением автора привлечь внимание, добавил представитель ведомства.
Ранее британский телевизионный канал Sky News сообщил о шестилетней жительнице Лондона, подписывавшей открытки, приобретенные в сети магазинов Tesco. На одной из них девочка нашла послание от заключенных тюрьмы Цинпу в Шанхае.
В материале утверждалось, что надпись на открытке, оказавшейся в Великобритании, якобы оставили находящиеся в отделении для иностранных граждан заключенные В послании также имелась просьба связаться с Питером Хамфри. В период с 2014 по 2016 годы бывший журналист также отбывал срок в той тюрьме. После того, как отец девочки смог пообщаться с Хамфри, тот заявил, что может знать автора послания.
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