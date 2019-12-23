Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Пекине прокомментировали слухи об иностранных заключенных, работающих в тюрьме Шанхая

23.12.2019 20:31

Фото: orient.tm



В МИД Китая информацию, распространившуюся ранее в СМИ, назвали фарсом.



Как передает ТАСС, по мнению китайских дипломатов, история о том, что в Шанхае якобы заставляют работать заключенных иностранцев, представляет собой попытку привлечь внимание к бывшему журналисту Питеру Хамфри.



Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан высказался по этому поводу на брифинге в минувший понедельник, 23 декабря. Все слухи о том, что в шанхайской тюрьме Цинпу якобы принуждают к работе осужденных иностранных граждан, дипломат назвал выдумкой. Подобные публикации можно объяснить лишь стремлением автора привлечь внимание, добавил представитель ведомства.



Ранее британский телевизионный канал Sky News сообщил о шестилетней жительнице Лондона, подписывавшей открытки, приобретенные в сети магазинов Tesco. На одной из них девочка нашла послание от заключенных тюрьмы Цинпу в Шанхае.



В материале утверждалось, что надпись на открытке, оказавшейся в Великобритании, якобы оставили находящиеся в отделении для иностранных граждан заключенные В послании также имелась просьба связаться с Питером Хамфри. В период с 2014 по 2016 годы бывший журналист также отбывал срок в той тюрьме. После того, как отец девочки смог пообщаться с Хамфри, тот заявил, что может знать автора послания.



Автор: Злата Богатова

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