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В Приморье погиб подросток, пытавшийся сделать фото на вагоне
23.12.2019 16:20
Фото: vagon.by
Как информирует пресс-служба Дальневосточной железной дороги, трагедия произошла на станции Гайдамак.
13-летний подросток, проигнорировав знаки и надписи "Осторожно, электрическое напряжение!", залез на цистерну, чтобы сфотографироваться, и погиб.
Юноша не обратил должного внимания на предупредительные знаки и надписи, которые были установлены на опорах контактной сети и цистерне, сообщает пресс-служба. В результате подросток смог залеть на вагон, предположительно, чтобы сделать эффектный снимок - так называемое селфи.
Забравшись на крышу железнодорожной цистерны, мальчик оказался рядом с устройствами контактной сети с рабочим напряжением 27,5 кВ. После случайного прикосновения юноша получил смертельную электротравму, от которой погиб на месте.
Согласно официальной статистике, на полигоне Дальневосточной железной дороги с начала года было в общей сложности зафиксировано три смертельных случая, связанных с подростками. В течение прошлого года произошло шесть такого рода инцидентов.
Минувшим летом в Нижнем Новгороде скончался школьник, получивший ожоги 90% тела после удара током. Мальчика доставили в специальный лечебный центр из города Вязники (Владимирская область), где он залез на крышу вагона-цистерны. Врачи более месяца боролись за жизнь 10-летнего ребенка, но повреждения оказались смертельными.
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