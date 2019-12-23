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В Ницце из-за неудачной шутки эвакуировали рождественскую ярмарку
23.12.2019 15:01
Фото: gordonua.com
Во Франции сотрудники полиции эвакуировали порядка трех с половиной тысяч посетителей рождественской ярмарки из-за неудачной шутки.
Как сообщает Le Figaro, покидая ярмарку в Ницце, мужчина обмолвился о том, что намерен приобрести бомбу.
Один из посетителей, уходя с ярмарки, сказал о своих планах полицейскому. В результате страж порядка, услышавший слова о бомбе, немедленно последовал инструкции и отдал команду о начале эвакуации.
Полиция вскоре задержала шутника - в тот момент он находился в одном из магазинов, расположенных неподалеку от ярмарки. Мужчина был в компании дочки и подруги, которая подтвердила, что ее знакомый периодически позволяет себе неуместные шутки.
Ярмарка вновь начала работать после двухчасового перерыва, а нарушителю в скором времени предстоит объясняться в суде.
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