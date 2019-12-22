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В Кремле назвали «безумием» стрельбу на Лубянке
14:17
Фото: vk.com
Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прокомментировав недавний инцидент у здания ФСБ в самом центре Москвы, силовики в тот момент предприняли все меры, чтобы урегулировать ситуацию.
По данным РБК, стрельбу на Лубянке пресс-секретарь президента России назвал "безумием".
"Безумием с трагическими последствиями" назвал недавнее ЧП на Лубянке пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель главы государства при этом усомнился, что подобное событие "должно как-то комментироваться из Кремля".
Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, силовики в тот момент предприняли все меры, чтобы урегулировать ситуацию.
В результате стрельбы, произошедшей на Лубянке несколько дней назад, погибли два сотрудника спецслужб - один скончался на месте, его коллега был в тяжелом состоянии доставлен в больницу и умер позже. Нападавшего, который оказался 39-летним жителем Подмосковья, ликвидировали в ходе спецоперации.
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