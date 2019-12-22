Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Индии до 26 человек увеличилось число погибших во время протестов

07:25

Фото: livejournal.com



Количество погибших среди участников митингов, которые продолжались в Индии в выходные, составило двадцать шесть человек, передает агентство Anadolu.



Волнения были связаны с принятием спорного законопроекта о гражданстве.



В минувшие выходные в Индии вновь проходили массовые акции протеста. Участники митингов вступали в столкновения с сотрудниками полиции, протестуя против принятия нового закона о предоставлении гражданства беженцам их других стран.



Лишь в течение субботы, 21 декабря, на территории штата Уттар-Прадеш, где проживают преимущественно мусульмане, погибли не менее девяти митингующих. В местной полиции пояснили, что большинство из них — молодые люди, умершие от пулевых ранений. Силовики при этом подчеркивают, что не открывали огонь, используя для разгона толпы лишь слезоточивый газ.



Волнения, начавшиеся в штате Уттар-Прадеш и распространившиеся в другие регионы Индии, начались вскоре после того, как было изменено действующее законодательство. Власти страны приняли решение о том, что беженцам из Афганистана, Бангладеш и Пакистана, которые являются джайнами, индусами, сикхами либо христианами, гражданство будут предоставлять по упрощенной схеме.



Автор: Злата Богатова

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