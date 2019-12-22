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Лавров: Россия ответит на санкции США без ущерба для себя


22.12.2019 22:46
Лавров: Россия ответит на санкции США без ущерба для себяФото: vk.com

Как заявил глава российского МИД, он "никогда не думал, что американские политики дойдут до таких решений".

Сергей Лавров высказался на эту тему в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

По словам министра, Москва будет отвечать на санкции Вашингтона. Однако это будет происходить таким образом, чтобы не нанести ущерб себе, подчеркнул Сергей Лавров. Глава отечественного внешнеполитического ведомства также добавил, что никогда не думал, что американское руководство дойдет до таких шагов, ведь подобные решения не делают чести серьезным политическим деятелям.

В минувший вторник Сенат Конгресса Соединенных Штатов одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год. Согласно этому документу администрация американского президента должна объявить санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Ранее эту инициативу уже поддержали в Палате представителей, после чего документ был подписан главой США Дональдом Трампом и официально вступил в силу.

Ранее в МИД РФ уже дали комментарий о санкциях, введенных властями Соединенных Штатов. Как подчеркивали в дипломатическом ведомстве, наша страна будет продолжать реализацию своих экономических проектов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 220

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