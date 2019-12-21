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В Москве прокомментировали санкции США против трубопроводов
21.12.2019 21:05
Фото: press-az.com
Комментарий о санкциях, введенных властями Соединенных Штатов в отношении трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", был дан МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что наша страна будет продолжать реализацию своих экономических проектов.
Независимо от каких-либо ограничений, указали в отечественном внешнеполитическом ведомстве, Россия в будущем продолжит реализацию своих экономических проектов. Официальный комментарии МИД РФ был опубликован в связи с ограничениями, которые американское руководство приняло в отношении "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".
По словам дипломатов, в сложившейся ситуации интересно оценить, "насколько реально суверенны" сейчас государства Европы. В частности, от Берлина "командным голосом из Вашингтона требуют безропотно финансировать энергетическую отрасль США", не учитывая экономические интересы Германии.
В дипведомстве также указали на то, как Соединенные Штаты хотят лишить союзников в Европе "гарантированных источников снабжения" энергоносителями из России. Кроме стремления навредить российскому экспорту, в данном случае речь идет и о желании навязать американский сжиженный газ, отмечается в комментарии МИД.
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