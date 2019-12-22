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В Швеции фанаты «Мальме» отпилили нос статуе футболиста Ибрагимовича
22.12.2019 20:37
Фото: lapelotona.com
Фанаты вновь атаковали статую экс-игрока шведского клуба "Мальме" и национальной команды страны, передает телевизионный канал SVT.
На этот раз разъяренные болельщики отпилили у скульптуры нос, а потом облили ее серебристой краской.
Сигнал в правоохранительные органы Мальме поступил от представителей возмущенной общественности. В полиции признались, что пока не могут с уверенностью сказать, когда именно мог произойти акт вандализма. Стражи порядка заявили, что попытаются отыскать злоумышленников.
Причиной продолжающихся атак стало приобретение футболистом пакета акций команды "Хаммарбю" - одной из главных соперниц клуба "Мальме", за который когда-то, на заре своей карьеры, играл сам Ибрагимович. Разгневанные фанаты обвинили спортсмена в предательстве команды. Выходя на поле в ее составе футболист получил первые знания об этой игре, убеждены болельщики.
В конце ноября в шведском Мальме уже фиксировали инциденты, совершенные "на почве ненависти", объектом которых стала статуя известного футболиста Златана Ибрагимовича. Несколько злоумышленников пытались тогда поджечь монумент.
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